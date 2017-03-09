Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

"Спартак" открыл набор стюардов для работы на Кубке конфедераций

Служба стюардов "Спартака" открывает набор контролеров-распорядителей (стюардов) для работы на Кубке Конфедераций — 2017, матчи которого пройдут этим летом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, информирует официальный сайт клуба. Требуются стюарды, которые будут трудиться на "Открытие Арене" на мероприятиях (4 игры), и стюарды, которые помогут в организации процесса обеспечения безопасности на стадионе во внематчевые дни турнира.

Период работы контролеров-распорядителей во время проведения Кубка Конфедераций — с 1 июня по 5 июля.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:17
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.