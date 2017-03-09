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Посвященный Кубку конфедераций флешмоб в Санкт-Петербурге собрал 1000 волонтеров

Флешмоб в Санкт-Петербурге, прошедший за 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017 в России, собрал на Дворцовой площади около 1000 волонтеров, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета "Россия-2018".

Волонтеры в четверг исполнили на Дворцовой площади танцы всех стран-участниц турнира. Участники флешмоба разбились на равные группы и станцевали австралийский буш, немецкий ландлер, камерунский бака, мексиканский "Сон де ла Негра", интерпретацию новозеландской хаки, португальский коридиньо, русскую "Калинку" и чилийскую куэку. К ним присоединились двукратный чемпион мира и победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу, а также официальный талисман чемпионата мира 2018 года Волк Забивака.
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Красиво получилось, кстати. Но это не флешмоб был, а обычная постановка.
Регистрация: 13.08.2015
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