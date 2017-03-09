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Строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре войдет в график в апреле

Строительство самарского стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года вернется к заявленным срокам в апреле, сообщил замгендиректора генподрядчика строительства, компании "Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань", Леонид Шуплецов.

"Согласно согласованному плану ликвидации отставания, мы войдем в контрактный график в середине апреля. В мае мы заканчиваем монтаж металлоконструкций, и с июня начинаются работы по обустройству поля", - цитирует Шуплецова ТАСС.

Как подчеркнул замгендиректора ПСО "Казань", отставание на строительстве самарского стадиона существует только по монтажу металлоконструкций и составляет порядка двух месяцев, остальные работы ведутся по графику. Для ликвидации отставания количество занятых на монтажных работах увеличено в три раза по сравнению с осенью прошлого года - до 450 человек.
Сегодня, 22:15
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