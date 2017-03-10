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16:54
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (2)
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова"
03:29
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Маруан Феллайни: "Ростов" - крепкая команда, но на "Олд Траффорд" будет абсолютно другой матч (1)
Петар Занев вызван в сборную Болгарии
Капитан "Амкара" Петар Занев получил вызов в сборную Болгарии.
Национальная команда Болгарии 25 марта проведет на своем поле матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Голландии.
ФК "Амкар"
Национальная команда Болгарии 25 марта проведет на своем поле матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Голландии.
ФК "Амкар"
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