Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Петар Занев вызван в сборную Болгарии

Капитан "Амкара" Петар Занев получил вызов в сборную Болгарии.

Национальная команда Болгарии 25 марта проведет на своем поле матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Голландии.

ФК "Амкар"
Теги: Занев Амкар Сборная Болгарии
Сегодня, 17:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.