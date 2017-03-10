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Ролан Гусев: мне кажется, Березуцкий поторопился с решением

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев считает, что руководству РФС и тренерскому штабу сборной России надо уговорить защитника московского клуба Василия Березуцкого продолжить выступать за национальную команду.

"У Васи Березуцкого достаточно сил и возможностей играть в сборной России. Мне кажется, он все-таки поторопился. Он принес бы еще пользу сборной.

Вася Березуцкий был и остается одним из лучших на своей позиции в стране. Я не вижу, кем его можно заменить", - цитирует Гусева ТАСС.
Теги: Гусев Березуцкий В. ЦСКА Сборная России
Сегодня, 17:49
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№1 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 18:18) #
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Васе надоело наверное плевки с рожи лица вытирать за бездарность этого убожества ,. которая сборной именуется .Не выносит уже позора .Его можно понять )))
Регистрация: 25.02.2017
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