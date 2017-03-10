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Валерий Газзаев: думаю, Березуцкий просто обязан сыграть на домашнем ЧМ

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий должен сыграть на чемпионате мира 2018 года, считает заслуженный тренер и депутат Государственной Думы Валерий Газзаев.

"Мне сложно сказать, что привело его к такому решению, я считаю, что он сказал это на эмоциях. Думаю, что он, учитывая его вклад в игру сборной, просто обязан участвовать в матчах домашнего чемпионата мира. Его опыт, мастерство и физическое состояние позволяют ему сделать это. Василий большой профессионал и очень важен для сборной России", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Березуцкий В. Сборная России
Сегодня, 18:32
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(2)
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fits
А можно и я сыграю?

да,если ты Игнашевич,так как по Газзаеву получается,что в сборную должны приглашать за прошлые заслуги...
Регистрация: 9.01.2015
№8 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:53) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fits
А можно и я сыграю?

+)))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну свое физическое состояние Вася лучше всех знает. Ему виднее


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: AnK. (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
И Газзаев подтвердил,что наша Сборная фуфло.
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мы когда-нибудь вперёд будем двигаться?Или так и будем на жопе сидеть ровно?
Регистрация: 2.08.2015
№4 Написал: fits (Сегодня, 19:08) #
  • +1
  •  (1)

А можно и я сыграю?
Регистрация: 6.10.2016
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
У нас ещё Карпин с Мостовым в неплохой форме,можно попросить сыграть пару матчей!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:42) #
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да нахрен ему это надо? чего это все вдруг вспомнили что он лучший на позиции? как говном обкладывать нашу защиту после турниров так это мы можем, а как найти ей замену так все голову в песок? правильно Вася сделал, нахрен играть за таких болел и "специалистов"
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Время покажет. Не будет достойной замены, уговорят пару матчей сыграть.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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