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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (6)
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Валерий Газзаев: думаю, Березуцкий просто обязан сыграть на домашнем ЧМ
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий должен сыграть на чемпионате мира 2018 года, считает заслуженный тренер и депутат Государственной Думы Валерий Газзаев.
"Мне сложно сказать, что привело его к такому решению, я считаю, что он сказал это на эмоциях. Думаю, что он, учитывая его вклад в игру сборной, просто обязан участвовать в матчах домашнего чемпионата мира. Его опыт, мастерство и физическое состояние позволяют ему сделать это. Василий большой профессионал и очень важен для сборной России", - цитирует Газзаева ТАСС.
"Мне сложно сказать, что привело его к такому решению, я считаю, что он сказал это на эмоциях. Думаю, что он, учитывая его вклад в игру сборной, просто обязан участвовать в матчах домашнего чемпионата мира. Его опыт, мастерство и физическое состояние позволяют ему сделать это. Василий большой профессионал и очень важен для сборной России", - цитирует Газзаева ТАСС.
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