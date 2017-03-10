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Андрей Созин: если не Акинфеев, то капитаном сборной России должен быть Самедов

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что после решения защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступление за национальную команду её новым капитаном должен стать вратарь красно-синих Игорь Акинфеев или полузащитник "Спартака" Александр Самедов.

"Прочитал сегодня, что Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России. Теперь место капитана команды стало свободным. Понятно, что его должен занять Игорь Акинфеев. Если предположить, что это будет не наш звёздный голкипер, то повязки достоин Александр Самедов. Он настоящий лидер, но есть вопросы, как на нём скажется переход в "Спартак". Но если судить по последним матчам сборной России, он точно справится с ролью капитана", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Акинфеев Березуцкий В. Самедов Сборная России
Сегодня, 18:51
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№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какой нах Самедов капитан? Какие лидерские качества? Да и ему вслед за Васей в сборной пора заканчивать, если уж так хочется спартача в капитаны, то Глушак и то куда логичнее


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
И такое говорит функционер! Да этого Самедова и не вызывали в сборную предыдущие тренеры, и правильно делали.
Регистрация: 13.11.2009
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Самедов-капитан???Больно смотреть,во что превращают сборную.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Артем Дзюба, он капитан большого клуба.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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