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Никита Симонян: Березуцкому нужно отвесить низкий поклон и поблагодарить за все

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о решении защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России по согласованию с тренерским штабом команды.

"Жаль, что Василий Березуцкий решил приостановить выступление за национальную команду. Но он как никто другой знает своё состоянии, и, судя по этому, решил принять такое решение. Василия нужно поблагодарить за всё то, что он сделал для российского футбола, и отвесить ему низкий поклон. Березуцкий помимо того, что является блестящим игроком, так ещё и обладает лидерскими качествами.

Капитаном должен быть человек, обладающий лидерскими качествами. Взгляните, например, на Тимофея Калачёва из "Ростова". Он всегда проявляет лидерские качества. Будем верить, что в нашей национальной команде лидер найдётся", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
Теги: Симонян Березуцкий В.
Сегодня, 19:14
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№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
А больше никому не надо отвесить? ))

Анжи отвесит


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 19:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А больше никому не надо отвесить? ))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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