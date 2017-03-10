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Борис Игнатьев: на данный момент нет достойной замены Березуцкому в сборной России
Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России.
"Жаль, что на данный момент нет достойной замены Василию Березуцкому в сборной России. Я не вижу никого. Главный тренер сборной Станислав Черчесов старается, многих игроков привлекает в команду, просматривает, но достойных кандидатов мы не видим. Как на место Василия Березуцкого, так и Сергея Игнашевича. Может, в ближайшее время кто-то проявит себя так, что мы забудем о потере Березуцкого. Но на данный момент это ощутимая потеря", - цитирует Игнатьева ТАСС.
"Жаль, что на данный момент нет достойной замены Василию Березуцкому в сборной России. Я не вижу никого. Главный тренер сборной Станислав Черчесов старается, многих игроков привлекает в команду, просматривает, но достойных кандидатов мы не видим. Как на место Василия Березуцкого, так и Сергея Игнашевича. Может, в ближайшее время кто-то проявит себя так, что мы забудем о потере Березуцкого. Но на данный момент это ощутимая потеря", - цитирует Игнатьева ТАСС.
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