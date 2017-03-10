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Борис Игнатьев: на данный момент нет достойной замены Березуцкому в сборной России

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России.

"Жаль, что на данный момент нет достойной замены Василию Березуцкому в сборной России. Я не вижу никого. Главный тренер сборной Станислав Черчесов старается, многих игроков привлекает в команду, просматривает, но достойных кандидатов мы не видим. Как на место Василия Березуцкого, так и Сергея Игнашевича. Может, в ближайшее время кто-то проявит себя так, что мы забудем о потере Березуцкого. Но на данный момент это ощутимая потеря", - цитирует Игнатьева ТАСС.
Теги: Игнатьев Березуцкий В. Сборная России
Сегодня, 20:23
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№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:09) #
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online

Цитата: Dragon
да ничего он не несет,

ты какой-то тугой. Ганчаренко не несёт. Он не ссыт.

Цитата: Dragon
почти нет молодежи в основе


Полосновы дублеров не считая Головина, который вроде как уже с осени и не дублёр. Да и за того надо Капелле спасибо сказать. ссуцкому и Головин был не нужен. его сцука Дон Фабио заметил в ДУБЛЕ ПЛЯ!!! В ДУБЛЕ ЦСКА углядел и пригласил в сборную! а этот мауринья пля куев кошкоспасатель не замечал у себя под носом!
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: Dragon (Сегодня, 21:56) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: Dragon
мы в последнем дерби видели

тогда у нас был слуцкий. А теперь у нас нессущий Ганчаренко.

да ничего он не несет,несут курицы,а он такой же ориентации как и Слуцкий,а если серьезно,то дело не в том кто тренер,а в философии игры,а она у вас мало в чем изменилась,по сути тот же закрытый автобус и почти нет молодежи в основе
Регистрация: 28.02.2017
№14 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:50) #
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online

Цитата: Dragon
мы в последнем дерби видели

тогда у нас был слуцкий. А теперь у нас нессущий Ганчаренко.
Регистрация: 7.03.2016
№13 Написал: Dragon (Сегодня, 21:48) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: мяч квадратный
с нами бессмысленно бороться. красно-синим надо просто покориться и жить спокойно.

с вашим балабольством это точно бесмысленно,ну а на поле мы в последнем дерби видели stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 28.02.2017
№12 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:44) #
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online

с нами бессмысленно бороться. красно-синим надо просто покориться и жить спокойно.
Регистрация: 7.03.2016
№11 Написал: Dragon (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: Dragon
,у Стаса априори

балотелли знаю... матерацци знаю... кто такой априори?

как всегда съезд с темы,ну вот как с вами бороться...
Регистрация: 28.02.2017
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:35) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: мяч квадратный
Под руководством свиньи кони не играют.

Не ***. Недавно только говном измазались и на весь мир в этом признались.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:34) #
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online

Цитата: Dragon
,у Стаса априори

балотелли знаю... матерацци знаю... кто такой априори?
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
почему нет? а Березуцкий?
Регистрация: 16.03.2010
№7 Написал: Dragon (Сегодня, 21:28) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: мяч квадратный
АХАХ! Особенно после заявления Игнашевича, что под руководством этой свиньи ноги его на поле не будет.

цитату пожалуйста где он так сказал,у Стаса априори не будет много бомжеконей играть тем более пенсионеров,это в цска у вас как не было при Слуцком обновления так и при Гончаренко нет молодежи,только в товарняках играют да с Томью максимум выйдут,но это ваше дело,а в сборной никто сикелиться не будет,Стас весь шлак вычистит
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:13) #
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online

Цитата: Dragon
Черчесов сразу дал понять что не расчитывает на этих осломертвецов

АХАХ! Особенно после заявления Игнашевича, что под руководством этой свиньи ноги его на поле не будет.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: Dragon (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Ювентус»
уже давно есть и будут играть просто при Слуцком ничего не обновлялось вот и брали эту шелуху,Черчесов сразу дал понять что не расчитывает на этих осломертвецов
Регистрация: 28.02.2017
№4 Написал: seryu Москва (Сегодня, 20:57) #
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Цитата: мяч квадратный
Под руководством свиньи кони не играют.

Да какие это кони, дохлые клячи.
Регистрация: 17.03.2009
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:36) #
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online

Под руководством свиньи кони не играют.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Какой бред, и это говорит тренер, бывший тренер сборной, человек с огромным опытом.
Нет ничего удивительного, что наш футбол в "попе", с такими заявлениями от наших фут."авторитетов".


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:28) #
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отвалите от березы, не хочет за Россию играть
Регистрация: 7.12.2016
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