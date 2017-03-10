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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Игорь Лебедев: Россия должна иметь представителей во всех международных организациях
Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что президент федерации Виталий Мутко не смог баллотироваться на выборы в совет ФИФА.
"Официальная позиция по этому вопросу такова: Виталий Леонтьевич занимает государственную должность вице-премьера, а совмещение государственных должностей с присутствием в общественной организации не разрешается. ФИФА пропагандирует лозунг, что государство не должно вмешиваться в деятельность футбола, как общественной организации. Но мы понимаем, что, скорее всего, это звенья одной цепи с тем "накатом", который сейчас осуществляется на российский спорт. Началось все с допингового скандала, а заканчивается вопросами, связанными с ФИФА. Я не исключаю возможности выставить другую кандидатуру взамен Мутко. Нужно просто внимательно изучить регламент ФИФА и УЕФА. Если это не запрещено, то мы подберем в кратчайшие сроки достойного кандидата и сможем предоставить замену.
Если же нет, то мы просто потеряем своего представителя в этой организации. Конечно, это плохо. Как крупнейшая спортивная держава, мы обязаны быть представлены во всех международных организациях. Это, своего рода, возможность быть в курсе того, что обсуждается в этих организациях и это возможность вести прямой диалог с руководством. Раньше у нас был представитель в ВАДА, а потом мы это представительство потеряли. Я уверен, что если бы мы его сохранили, то такого "наката" с их стороны могло и не быть. Совет ФИФА избирается часто. Если подобрать замену сейчас не удастся, обязательно сделаем это в следующий раз. Но чемпионата мира–2018 эта ситуация никак не коснется. Решение о его проведении в России уже принято. Хочу успокоить всех болельщиков нашей страны: чемпионат мира пройдет в России, что бы ни случилось, кроме форс-мажора, которого, я надеюсь, не возникнет", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
"Официальная позиция по этому вопросу такова: Виталий Леонтьевич занимает государственную должность вице-премьера, а совмещение государственных должностей с присутствием в общественной организации не разрешается. ФИФА пропагандирует лозунг, что государство не должно вмешиваться в деятельность футбола, как общественной организации. Но мы понимаем, что, скорее всего, это звенья одной цепи с тем "накатом", который сейчас осуществляется на российский спорт. Началось все с допингового скандала, а заканчивается вопросами, связанными с ФИФА. Я не исключаю возможности выставить другую кандидатуру взамен Мутко. Нужно просто внимательно изучить регламент ФИФА и УЕФА. Если это не запрещено, то мы подберем в кратчайшие сроки достойного кандидата и сможем предоставить замену.
Если же нет, то мы просто потеряем своего представителя в этой организации. Конечно, это плохо. Как крупнейшая спортивная держава, мы обязаны быть представлены во всех международных организациях. Это, своего рода, возможность быть в курсе того, что обсуждается в этих организациях и это возможность вести прямой диалог с руководством. Раньше у нас был представитель в ВАДА, а потом мы это представительство потеряли. Я уверен, что если бы мы его сохранили, то такого "наката" с их стороны могло и не быть. Совет ФИФА избирается часто. Если подобрать замену сейчас не удастся, обязательно сделаем это в следующий раз. Но чемпионата мира–2018 эта ситуация никак не коснется. Решение о его проведении в России уже принято. Хочу успокоить всех болельщиков нашей страны: чемпионат мира пройдет в России, что бы ни случилось, кроме форс-мажора, которого, я надеюсь, не возникнет", - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".
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