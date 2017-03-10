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Валерий Винокуров: ФИФА не включила Мутко в совет не из-за плохого английского

Спортивный журналист Валерий Винокуров предположил, что вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко не сможет переизбраться в совет ФИФА не из-за плохого знания иностранных языков.

"Он не проходит по ряду требований. В том числе, недостаточное знание языка, английского, французского, еще какого-то. Кроме того, он же государственный работник. Предположим, Вячеслав Колосков (в ФИФА работал на различных ответственных должностях с 1980 по 2005 гг), он же был там вице-президентом и не знал никаких языков, ходил все время с переводчиком, но у него были другие достоинства, которые они ценили", - приводит слова Винокурова НСН.
Теги: Мутко
Вчера, 22:37
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