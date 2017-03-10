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Виталий Мутко высоко оценил готовность городов, где пройдет Кубок конфедераций

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высоко оценивает готовность городов, где летом пройдут матчи Кубка конфедераций.

"В целом все четыре города в достаточной степени готовности находятся. У нас еще сто дней до Кубка конфедераций, сейчас уже 99.

На самом деле все в высокой степени готовности, все эти города они известные, они не в первый раз проводили крупные спортивные события, места размещения, транспортная доступность к спортивных объектам везде очень высокая, тренировочные поля практически готовы.

Все четыре стадиона сейчас проходят элемент адаптации: создание временных трибун или временных периметров безопасности, зон гостеприимства. Эта работа сейчас ведется на всех стадионах одновременно, поэтому я считаю, что готовность высокая", - сказал Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Вчера, 23:10
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:57) #
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online

Очень интересно с каких пор мнение Мутко стало показателем качества строительства и благоустройства стадионов.... это наверно как его произношение и знание Английского языка...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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