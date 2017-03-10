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Роман Широков: капитаном сборной России должен стать Акинфеев

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что после решения защитника ЦСКА Василия Березуцкого приостановить выступление за национальную команду её новым капитаном должен стать вратарь красно-синих Игорь Акинфеев.

"Капитаном сборной России должен стать Игорь Акинфеев", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".

В сентябре 2016 года Черчесов заявил, что хочет, чтобы Василий Березуцкий и дальше был капитаном сборной России. В ноябрьском матче со сборной Катара, в котором Березуцкий не принимал участия из-за травмы, капитаном российской команды был Акинфеев, вице-капитаном — Александр Самедов.
Теги: Широков Акинфеев Сборная России
Вчера, 23:48
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