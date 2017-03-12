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Москомспорт: Москва рискует получить транспортный коллапс во время Кубка конфедераций
Организаторам Кубка конфедераций в Москве необходимо решить некоторые вопросы с транспортом во время турнира, иначе город может столкнуться с коллапсом в этой сфере. Об этом заявил замруководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.
"В Москве очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций. Нам надо определить понятие "туристский автобус". Может быть, нужны какие-то дополнительные выделенные полосы для него. Возможно, дополнительные льготы для "отстоев" туристских автобусов", - цитирует Горяинова ТАСС.
"В Москве очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций. Нам надо определить понятие "туристский автобус". Может быть, нужны какие-то дополнительные выделенные полосы для него. Возможно, дополнительные льготы для "отстоев" туристских автобусов", - цитирует Горяинова ТАСС.
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