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Москомспорт: Москва рискует получить транспортный коллапс во время Кубка конфедераций

Организаторам Кубка конфедераций в Москве необходимо решить некоторые вопросы с транспортом во время турнира, иначе город может столкнуться с коллапсом в этой сфере. Об этом заявил замруководителя департамента спорта и туризма Москвы Константин Горяинов на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.

"В Москве очень актуальна транспортная проблема в период проведения Кубка конфедераций. Нам надо определить понятие "туристский автобус". Может быть, нужны какие-то дополнительные выделенные полосы для него. Возможно, дополнительные льготы для "отстоев" туристских автобусов", - цитирует Горяинова ТАСС.
Сегодня, 14:24
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№6 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:58) #
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Цитата: Egorysche
автолюбителей москвы вдруг решат пересесть на общественный транспорт то все сдохнут в этой давке

Смешно. Михал Михалыч, Жванецкий, это Вы??
Регистрация: 28.05.2014
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 14:57) #
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online

Цитата: dreamcatcher
В Москве давно пора ввести правило четных и нечетных номеров и дней месяца. Половина машин останется на приколе. Люди приспособятся и всем станет легче жить и дышать. Ведь сами они не станут умнее. Удавятся в пробках, но будут стоять два часа показывать какая у них большая дорогая машина вместо того чтобы полчаса проехать на метро или автобусе. Западло им дуракам.))

если хотя бы треть автолюбителей москвы вдруг решат пересесть на общественный транспорт то все сдохнут в этой давке

Цитата: Campos
То, что они думают о коллапсе - это хорошо, но вряд ли коллапс будет. В июне учёба уже закончится, народ поедет по отпускам. Всего 4 матча в разные дни на стадионе 45000 - это не много.

полицейские будут некоторые места кварталами перекрывать, и это не только прилегающая к стадиону территория, но и так же различные фан-зоны, кроме того, скорее всего для участвующих сборных будут полностью перекрывать улицу по которой они будут ездить (в том числе и на тренировки)
Регистрация: 26.03.2015
№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:40) #
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online

В Москве давно пора ввести правило четных и нечетных номеров и дней месяца. Половина машин останется на приколе. Люди приспособятся и всем станет легче жить и дышать. Ведь сами они не станут умнее. Удавятся в пробках, но будут стоять два часа показывать какая у них большая дорогая машина вместо того чтобы полчаса проехать на метро или автобусе. Западло им дуракам.))
Регистрация: 28.05.2014
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:34) #
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Цитата: Радослав Ковач
в Москве итак транспортный коллапс.. без Кубка((

а в Киеве пробки пропали. Вчера только с родственниками разговаривали.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
в Москве итак транспортный коллапс.. без Кубка((


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
То, что они думают о коллапсе - это хорошо, но вряд ли коллапс будет. В июне учёба уже закончится, народ поедет по отпускам. Всего 4 матча в разные дни на стадионе 45000 - это не много.
Регистрация: 26.12.2008
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