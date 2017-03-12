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Ростуризм обеспокоен ходом подготовки гостиниц к ЧМ-2018

Строительство и подготовка гостиниц для чемпионата мира по футболу в России 2018 года не проходит в необходимом темпе из-за неграмотных управленческих шагов ряда региональных устроителей. Об этом заявил замруководителя Ростуризма Алексей Конюшков в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет".

"Многие считают, что города, получившие право на проведение матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций - это такие счастливчики, и все у них отлично развивается. Но это колоссальная ответственность регионов, губернаторов, лиц, подписавших заявочную книгу. Строительство и подготовка должны вестись неимоверными темпами, но нас, к сожалению, иногда коллеги подводят. Я постараюсь обойти персоналии, но, тем не менее, было заявлено одно количество гостиниц, строится - другое.

Я не боюсь этих слов, но это свидетельствует о неграмотном управленческом подходе", - цитирует Конюшкова ТАСС.
Сегодня, 14:55
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