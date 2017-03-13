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Кафу: сборная России – фаворит Кубка конфедераций

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и дал прогноз на финальную пару турнира.

- Бразилия – самая титулованная сборная в истории Кубка Конфедераций, но в этот раз в Россию не приедет. Кто фаворит турнира в отсутствие Бразилии?

– Мне кажется, в финале сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок Конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке Конфедераций, и на Чемпионате мира.

- Что бы вы посоветовали организаторам Кубка Конфедераций и Чемпионата мира в России и российским болельщикам, чтобы эти турниры прошли еще лучше, чем в Бразилии?

– Основа основ – это вера! Надо верить в себя, в свою сборную, в то, что она может победить. В то, что Россия сможет провести турниры на высочайшем уровне. Главное – верить. Тогда все получится.

ФИФА
Теги: Кафу
Сегодня, 19:02
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8
(0)
№8 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Дядюшке Кафу наливают русскую водочку , подкладывают русских девочек и т.д. Конечно , кто же фаворит?
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
хахахаха
Регистрация: 1.06.2014
№6 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Сегодня, 19:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну блин-рассмешил smile


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Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Мы только фаворит и даже не обладатели кубка? Ну, наглец!!!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
в телевизор парня)))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (2)

Паспорт уже попросил?
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну очень смешно..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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