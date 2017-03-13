Кафу: сборная России – фаворит Кубка конфедераций

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и дал прогноз на финальную пару турнира.– Мне кажется, в финале сыграют Россия и Германия. Причем фаворит именно Россия, потому что на таких турнирах всегда очень сильно выступает сборная страны-хозяйки при поддержке своих болельщиков и при всеобщем воодушевлении. Даже то, что сейчас некоторые российские болельщики пока не очень верят в успех своей сборной, не так важно. Кубок Конфедераций – как раз самая лучшая возможность преодолеть недоверие и доказать, что российская сборная способна выступить достойно – и на Кубке Конфедераций, и на Чемпионате мира.– Основа основ – это вера! Надо верить в себя, в свою сборную, в то, что она может победить. В то, что Россия сможет провести турниры на высочайшем уровне. Главное – верить. Тогда все получится.