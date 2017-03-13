Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:32
Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет (10)
Гаджи Гаджиев: судить против "Зенита", никто не будет, таких смельчаков в судейском корпусе у нас нет (10)
20:20
Гендиректор тульского "Арсенала": не считаю, что система определения гола необходима российскому футболу (1)
Гендиректор тульского "Арсенала": не считаю, что система определения гола необходима российскому футболу (1)
20:12
Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить" (1)
Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить" (1)
19:22
Сергей Хусаинов: зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека (10)
Сергей Хусаинов: зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека (10)
19:04
Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом (9)
Сергей Веденеев: увольнение Луческу? Люди любят рассуждать о том, какой плохой тренер, хотя проблемы в другом (9)
16:50
Дзюба: если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь (155)
Дзюба: если мы видим, что "Спартак" после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь (155)
13:33
Глава Комитета по этике: мы рассмотрим высказывания Луческу, если поступит запрос от Мутко или исполкома (9)
Глава Комитета по этике: мы рассмотрим высказывания Луческу, если поступит запрос от Мутко или исполкома (9)
Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить"
Калининградская область не хочет брать на свой баланс строящийся к ЧМ-2018 стадион, так как в дальнейшем его будет сложно "раскрутить", сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов.
"Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять эти объектами на своей территории. Скорее всего, позиция их будет особо жесткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах.
Нет, он, конечно, нужен, но с учетом того, что у нас население в миллион человек, "раскручивать" такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры - например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьезные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики", - цитирует Алиханова ТАСС.
"Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять эти объектами на своей территории. Скорее всего, позиция их будет особо жесткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах.
Нет, он, конечно, нужен, но с учетом того, что у нас население в миллион человек, "раскручивать" такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры - например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьезные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики", - цитирует Алиханова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.