Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Антон Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно "раскрутить"

Калининградская область не хочет брать на свой баланс строящийся к ЧМ-2018 стадион, так как в дальнейшем его будет сложно "раскрутить", сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов.

"Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять эти объектами на своей территории. Скорее всего, позиция их будет особо жесткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах.

Нет, он, конечно, нужен, но с учетом того, что у нас население в миллион человек, "раскручивать" такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры - например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьезные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики", - цитирует Алиханова ТАСС.
Сегодня, 20:12
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И ради этого распилена куча бабла и прокинут с Чемпом Краснодар .
Бравомля.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.