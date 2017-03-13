Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Газзаев: скорее всего, Кокорин подошёл штабу сборной меньше, чем конкуренты

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением относительно состава сборной России на контрольные матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

"Думаю, Александр Кокорин не был вызван в сборную исключительно по спортивному принципу. Вряд ли Станислав Черчесов обращал внимание на какие-то околофутбольные дела. Скорее всего, на данный момент Кокорин подошёл тренерскому штабу меньше, чем конкуренты.

Что касается Александра Бухарова, то нападающий "Ростова" неплохо начал весеннюю часть чемпионата, чем заслужил вызов в сборную", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
Теги: Газзаев Сборная России Кокорин Бухаров
Вчера, 22:30
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: rusll (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
по публичной деятельности , конкурентов точно нет! laughing
Регистрация: 2.03.2017
№6 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Вчера, 23:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Конкуренты Кокорина-даже звучит как то странно. Типа: лучше- чем ничего.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: gesha978 Москва (Вчера, 23:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
блин!!! кто ещё не высказался по кокорину?! как будто месси не взяли.
Регистрация: 8.11.2013
№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Вчера, 23:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорина в самый раз в сб. ФНЛ на лавку, не более
Регистрация: 14.06.2015
№3 Написал: буч (Вчера, 22:56) #
  • -2
  •  (6)

лучшеб рассказал,зачем палец гинеру откусил))
Регистрация: 13.03.2017
№2 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 22:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надо Бухарова посмотреть в сборной.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 22:35) #
  • +4
  •  (8)

Удивительно, что это произошло только сейчас....., а не пару лет назад....((
Регистрация: 28.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.