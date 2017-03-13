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Александр Тарханов: не факт, что Бухаров в итоге будет играть в сборной России

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о решении тренерского штаба сборной России вызвать в национальную команду на товарищеские матчи с командами Кот'д-Ивуара и Бельгии форварда "Ростова" Александра Бухарова.

"Сейчас Бухаров играет сильнее, его «Ростов» играет в Лиге Европы, и Александр себя неплохо проявляет. Но не факт, что он в итоге будет играть. Как себя проявит… Если проявит, значит, закрепится в команде и будет играть", — цитирует Тарханова "Национальная служба новостей".
Теги: Тарханов Бухаров Сборная России
Вчера, 23:33
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