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Контрольные матчи сборной России будут судить арбитры из Румынии и Польши

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах с участием национальной сборной России.

Матч Россия - Кот-д’Ивуар, который пройдет 24 марта на стадионе "Краснодар" в Краснодаре, обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавиан Совре и Себастьян Георге.

Матч Россия – Бельгия, который состоится 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи, обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут помогать Павел Сокольнички и Томаш Листкевич.

РФС
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:42
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