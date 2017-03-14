Контрольные матчи сборной России будут судить арбитры из Румынии и Польши

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах с участием национальной сборной России.Матч Россия - Кот-д’Ивуар, который пройдет 24 марта на стадионе "Краснодар" в Краснодаре, обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавиан Совре и Себастьян Георге.Матч Россия – Бельгия, который состоится 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи, обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ему будут помогать Павел Сокольнички и Томаш Листкевич.