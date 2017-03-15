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Виталий Мутко прибыл с визитом в Калининградскую область и осмотрел аэропорт
Председатель Оргкомитета "Россия-2018", Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область. Первым пунктом визита стал осмотр аэропорта Храброво, который реконструируется к ЧМ-2018
В настоящее время здесь началась активная фаза реконструкции взлетно-посадочной полосы. Подрядчики представили вице-премьеру график работ и заверили, что все сроки будут соблюдены.
Проект модернизации главной авиагавани Калининградской области предусматривает реконструкцию перронов, удлинение взлетно-посадочной полосы до 3,3 км, модернизацию терминала. Максимальная пропускная способность во время ЧМ-2018 составит 1950 человек в час в одном направлении. В здании аэровокзала будут работать схемы реверсивного движения пассажиров.
Кроме того, будут установлены 38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля, при этом будет открыто 22 стационарных пункта. В финальном виде площадь пассажирского терминала составит 40 кв.м. Аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 млн человек в год.
Реконструкция началась в 2013 году. На данный момент работы в левой части пассажирского терминала выполнены более чем на 60% и должны быть завершены в мае 2017 года. В настоящее время полностью завершен монтаж алюминиевых конструкций купола. Ведутся работы по его остеклению. На 90% завершены работы по монтажу и остеклению главного фасада аэровокзала с левой стороны здания. Завершается прокладка магистралей отопления, водоснабжения, канализации, пожарного водоснабжения. На привокзальной площади выполнены работы по установке и пуску-наладке мачт освещения.
Welcome2018.com
В настоящее время здесь началась активная фаза реконструкции взлетно-посадочной полосы. Подрядчики представили вице-премьеру график работ и заверили, что все сроки будут соблюдены.
Проект модернизации главной авиагавани Калининградской области предусматривает реконструкцию перронов, удлинение взлетно-посадочной полосы до 3,3 км, модернизацию терминала. Максимальная пропускная способность во время ЧМ-2018 составит 1950 человек в час в одном направлении. В здании аэровокзала будут работать схемы реверсивного движения пассажиров.
Кроме того, будут установлены 38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля, при этом будет открыто 22 стационарных пункта. В финальном виде площадь пассажирского терминала составит 40 кв.м. Аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 млн человек в год.
Реконструкция началась в 2013 году. На данный момент работы в левой части пассажирского терминала выполнены более чем на 60% и должны быть завершены в мае 2017 года. В настоящее время полностью завершен монтаж алюминиевых конструкций купола. Ведутся работы по его остеклению. На 90% завершены работы по монтажу и остеклению главного фасада аэровокзала с левой стороны здания. Завершается прокладка магистралей отопления, водоснабжения, канализации, пожарного водоснабжения. На привокзальной площади выполнены работы по установке и пуску-наладке мачт освещения.
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