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Марат Хуснуллин: Москва станет лидером по числу стадионов, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА
Москва станет лидером среди мировых мегаполисов по количеству футбольных арен, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"После ввода в эксплуатацию стадионов "Лужники" и "Динамо" Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба городского стройкомплекса.
По словам заммэра, в течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении строительных работ на арене "Лужники", а арена "Динамо" будет введена в эксплуатацию весной следующего года.
"Кроме этого, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта", - подчеркнул Хуснуллин.
Он напомнил, что ранее в Москве были построены стадионы "Открытие Арена" и "ВЭБ Арена" для клубов "Спартак" и ЦСКА соответственно, которые уже принимают игры национальных сборных и чемпионата России. Кроме этого, собственный стадион с международной аккредитацией есть и у клуба "Локомотив".
"После ввода в эксплуатацию стадионов "Лужники" и "Динамо" Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба городского стройкомплекса.
По словам заммэра, в течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении строительных работ на арене "Лужники", а арена "Динамо" будет введена в эксплуатацию весной следующего года.
"Кроме этого, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта", - подчеркнул Хуснуллин.
Он напомнил, что ранее в Москве были построены стадионы "Открытие Арена" и "ВЭБ Арена" для клубов "Спартак" и ЦСКА соответственно, которые уже принимают игры национальных сборных и чемпионата России. Кроме этого, собственный стадион с международной аккредитацией есть и у клуба "Локомотив".
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