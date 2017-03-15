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Марат Хуснуллин: Москва станет лидером по числу стадионов, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА

Москва станет лидером среди мировых мегаполисов по количеству футбольных арен, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"После ввода в эксплуатацию стадионов "Лужники" и "Динамо" Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба городского стройкомплекса.

По словам заммэра, в течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении строительных работ на арене "Лужники", а арена "Динамо" будет введена в эксплуатацию весной следующего года.

"Кроме этого, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта", - подчеркнул Хуснуллин.

Он напомнил, что ранее в Москве были построены стадионы "Открытие Арена" и "ВЭБ Арена" для клубов "Спартак" и ЦСКА соответственно, которые уже принимают игры национальных сборных и чемпионата России. Кроме этого, собственный стадион с международной аккредитацией есть и у клуба "Локомотив".
Вчера, 22:48
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(2)
№3 Написал: K I N G Краснодар (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Что толку, если на них приходят по 5-8 тысяч. Двух команд Москве было бы достаточно.


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"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Регистрация: 25.06.2009
№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Вчера, 23:07) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Пир во время чумы...
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Вчера, 22:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
4 перечислил в Москве.Но в Лондоне Вест Хэм, Арсенал,Челси,Тоттенхэм .И стадион Уэмбли.
Регистрация: 15.06.2016
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