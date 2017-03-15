Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: сувенирная продукция к ЧМ-2018 должна появиться в течение месяца-двух

ФИФА заверила, что сувенирная продукция к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России, появится не позже середины мая, сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"ФИФА нас заверяет, что в ближайшие месяц-два появится сувенирная продукция к чемпионату мира. Мы на этом не заработаем, на сувенирной продукции и билетах заработает ФИФА. Мы сейчас их просим, чтобы они немного быстрее действовали", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Вчера, 23:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.