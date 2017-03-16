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МВД: в России учли опыт ЧЕ-2016 при ужесточении санкций к хулиганам

Российские правоохранительные органы учли опыт организации безопасности на чемпионате Европы во Франции при ужесточении санкций к футбольным хулиганам, заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Законопроект соответствует мировой практике и подготовлен с учетом того, как реагировали правоохранительные органы Франции на то, что происходило на чемпионате Европы, - сказал Зубов. - Мы учли это и внесли соответствующие изменения, в том числе относительно такой меры как депортация, для применения которой мы теперь имеем конкретные основания. Что касается административного ареста, то депутаты здесь были единодушны, а мы должны проявить твердость в отношении оголтелых фанатов.

Наше законодательство (в плане безопасности на массовых мероприятиях) соответствует мировым", - цитирует Зубова ТАСС.
Сегодня, 18:52
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