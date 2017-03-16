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"Ростов-Арену" введут в эксплуатацию на 2 месяца раньше, 1 ноября
Сроки ввода в эксплуатацию строящегося на левом берегу Дона стадиона "Ростов-Арена" официально передвинуты на 2 месяца раньше - на 1 ноября 2017 года. Об этом сообщил губернатора Ростовской области Василий Голубев.
"Мы подтверждаем дату завершения строительства стадиона 1 ноября. Это означает, что все существующие планы, дорожные карты, должны быть синхронизированы под эти сроки. Еще в декабре (2016 года) мною было принято решение часть финансовых средств, предусмотренных в 2018 году, переместить на 2017-й и завершить работу в срок, о котором я сказал. Ряд работ, которые придется проводить, связаны с дорогами, Ворошиловским мостом, благоустройством территории", - сказал Голубев на совещании, посвященном строительству стадиона.
По его словам, до конца месяца будет определен руководитель спортивной арены, который будет принимать сооружение. Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года. Президент акционерного общества "Крокус Интернэшнл", которое является генподрядчиком строящийся "Ростов-Арены", Арас Агаларов заявил, что его компания довольна, как продвигается строительство.
"Все, что я в целом хотел сказать, - это поблагодарить за сотрудничество, потому что никаких проблем у нас здесь нет, в отличие от другой нашей стройки, которая происходит в Калининграде. Сидения и кровля согласовывалась там 3 месяца. Поэтому большое спасибо, что все идет в одно касание", - цитирует Агаларова ТАСС.
"Мы подтверждаем дату завершения строительства стадиона 1 ноября. Это означает, что все существующие планы, дорожные карты, должны быть синхронизированы под эти сроки. Еще в декабре (2016 года) мною было принято решение часть финансовых средств, предусмотренных в 2018 году, переместить на 2017-й и завершить работу в срок, о котором я сказал. Ряд работ, которые придется проводить, связаны с дорогами, Ворошиловским мостом, благоустройством территории", - сказал Голубев на совещании, посвященном строительству стадиона.
По его словам, до конца месяца будет определен руководитель спортивной арены, который будет принимать сооружение. Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года. Президент акционерного общества "Крокус Интернэшнл", которое является генподрядчиком строящийся "Ростов-Арены", Арас Агаларов заявил, что его компания довольна, как продвигается строительство.
"Все, что я в целом хотел сказать, - это поблагодарить за сотрудничество, потому что никаких проблем у нас здесь нет, в отличие от другой нашей стройки, которая происходит в Калининграде. Сидения и кровля согласовывалась там 3 месяца. Поэтому большое спасибо, что все идет в одно касание", - цитирует Агаларова ТАСС.
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