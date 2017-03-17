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Виталий Мутко: ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами из РФ нет
Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что ФИФА в лице генерального секретаря Фатмы Самуры уже объявила, что нет доказательств применения допинга российскими футболистами.
"Наши футболисты в списке Макларена? На мой взгляд, Самура исчерпывающе ответила на этот вопрос в Санкт-Петербурге", - цитирует Мутко ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в ФИФА, что имена нескольких известных российских футболистов, представляющих ведущие российские клубы, попали в список профессора Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит") и Игорь Денисов ("Локомотив").
"Наши футболисты в списке Макларена? На мой взгляд, Самура исчерпывающе ответила на этот вопрос в Санкт-Петербурге", - цитирует Мутко ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в ФИФА, что имена нескольких известных российских футболистов, представляющих ведущие российские клубы, попали в список профессора Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит") и Игорь Денисов ("Локомотив").
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