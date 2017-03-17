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Хоккейный матч на "Зенит-Арене" может состояться в 2018 году
Хоккейный матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге может состояться в первой половине 2018 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Ранее член правления хоккейного клуба СКА, первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев рассказал, что стадион в Петербурге может принять хоккейный матч.
"Объективно - это реальный вариант, его нужно прорабатывать со всеми деталями, выбирать даты, считать экономику, все доходы, расходы, а потом уже принимать решение. Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная. Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе. Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году", - сказал Ротенберг.
Стадион в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2017 и 2018 годах соответственно. Также в ближайшее время арена будет передана футбольному клубу "Зенит", который проведет первым матч на новом стадионе 23 апреля против екатеринбургского "Урала".
Ранее член правления хоккейного клуба СКА, первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев рассказал, что стадион в Петербурге может принять хоккейный матч.
"Объективно - это реальный вариант, его нужно прорабатывать со всеми деталями, выбирать даты, считать экономику, все доходы, расходы, а потом уже принимать решение. Есть вариант провести игру на открытом воздухе, технически это возможно, надо просто рассмотреть вопрос более детально, но идея отличная. Там может сыграть и сборная, надо посмотреть такой вариант, и СКА, но для этого надо с лигой провести переговоры, чтобы она разрешила сыграть на открытом воздухе. Думаю, это возможно будет осуществить уже в следующем сезоне, в 2018 календарном году", - сказал Ротенберг.
Стадион в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в 2017 и 2018 годах соответственно. Также в ближайшее время арена будет передана футбольному клубу "Зенит", который проведет первым матч на новом стадионе 23 апреля против екатеринбургского "Урала".
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