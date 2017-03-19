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Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать голкипера "Локомотива" Гилерме для подготовки к контрольным матчам с Кот-д`Ивуаром (24 марта в Краснодаре) и Бельгией (28 марта в Сочи), информирует официальный сайт РФС.
Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой клуб.
Это сделано в связи с тем, что вызванный ранее в команду голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк из-за проблем с коленом не участвовал в трех последних матчах за свой клуб.
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