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Станислав Черчесов: завтра-послезавтра определимся с новым капитаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки заявил, что в ближайшее время у национальной команды будет новый капитан.
- С капитаном сборной определились?
- Я думаю, что завтра-послезавтра пообщаемся с кое-кем, сегодня даже, наверное. Ну и спокойно примем решение.
- Учитывая ситуацию с травмированными, насколько у вас в голове выстроен состав на первый матч?
- Опять же, у нас завтра будут тесты, сдача анализов. Понятно, что визуально наблюдаем, знаем, кто как играл, кто сколько пробежал. Ерохин, по-моему, семь игр подряд по 90 минут сыграл, а другие чуть меньше. Это еще не значит, что он будет в плохом состоянии. Нам надо аккуратно к этому подходить. Еще несколько дней, кто-то лучше восстановится, кто-то хуже. У кого-то не дай бог живот заболит. Сегодня не будем далекоидущих планов делать.
- Пару слов о сборной Кот-Д'Ивуара можно?
- Мы уже читали, что некоторых футболистов не будет по той или иной причине. Это еще не значит, что они хуже или лучше. Тренер у них будет другой. Когда точно будем знать кто приедет, от этого и будем исходить. Как они играли мы знаем, как они будут - будем догадываться или додумываться. Новый тренер, может что-то поменяет.
- Насколько приятно возвращаться в Краснодар?
- Здесь всегда радушно принимают, что там говорить. Мы открыли этот стадион. Был великолепный спектакль, не в нашу пользу. Мы открыли этот голевой фейерверк и, как мы видим, кроме последнего времени, гол все-равно где-то побывал. Здесь футбольный город, великолепный стадион. Кстати, непонятно, почему он стал третьим. Или у меня со вкусом беда, или у тех, кто выбирал.
- Ждете аншлага?
- Да, с удовольствием. Прошлая игра болельщикам понравилась, и в этот хотим порадовать их хорошей игрой. Ждем поддержки.
Rusfootball.info
- С капитаном сборной определились?
- Я думаю, что завтра-послезавтра пообщаемся с кое-кем, сегодня даже, наверное. Ну и спокойно примем решение.
- Учитывая ситуацию с травмированными, насколько у вас в голове выстроен состав на первый матч?
- Опять же, у нас завтра будут тесты, сдача анализов. Понятно, что визуально наблюдаем, знаем, кто как играл, кто сколько пробежал. Ерохин, по-моему, семь игр подряд по 90 минут сыграл, а другие чуть меньше. Это еще не значит, что он будет в плохом состоянии. Нам надо аккуратно к этому подходить. Еще несколько дней, кто-то лучше восстановится, кто-то хуже. У кого-то не дай бог живот заболит. Сегодня не будем далекоидущих планов делать.
- Пару слов о сборной Кот-Д'Ивуара можно?
- Мы уже читали, что некоторых футболистов не будет по той или иной причине. Это еще не значит, что они хуже или лучше. Тренер у них будет другой. Когда точно будем знать кто приедет, от этого и будем исходить. Как они играли мы знаем, как они будут - будем догадываться или додумываться. Новый тренер, может что-то поменяет.
- Насколько приятно возвращаться в Краснодар?
- Здесь всегда радушно принимают, что там говорить. Мы открыли этот стадион. Был великолепный спектакль, не в нашу пользу. Мы открыли этот голевой фейерверк и, как мы видим, кроме последнего времени, гол все-равно где-то побывал. Здесь футбольный город, великолепный стадион. Кстати, непонятно, почему он стал третьим. Или у меня со вкусом беда, или у тех, кто выбирал.
- Ждете аншлага?
- Да, с удовольствием. Прошлая игра болельщикам понравилась, и в этот хотим порадовать их хорошей игрой. Ждем поддержки.
Rusfootball.info
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