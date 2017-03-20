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Юрист: руководству российского футбола не стоит портить отношения с WADA

Адвокат Олег Сухов прокомментировал информацию СМИ о том, что Международная федерация футбола потребовала допинг-пробы игроков сборной России образца чемпионата мира — 2014.

"Интерес к пробам российских футболистов на чемпионате мира 2014 года связан с тем, что они упомянуты в докладе Макларена о допинге в российском спорте. Однако ни в самом докладе, ни у WADA никаких данных, подтверждающих употребление спортсменами допинга, нет. Данная проверка, как и другие недавние проверки WADA, носит скорее технический характер и вряд ли станет причиной скандального открытия употребления футболистами допинга в 2014 году.

Если все же пробы окажутся положительными, то вопрос будет решаться конкретно с теми игроками, в пробах которых окажутся подозрительные вещества. Всю сборную санкции вряд ли затронут, для этого требуется что-то более серьезное, чем подозрение на допинг в пробах почти трехлетней давности. Руководству российского футбола пока не стоит активно вмешиваться в процесс, поскольку не стоит портить отношения с WADA, так как пока просто проходит формальная проверка, не нарушающая ничьи интересы", - цитирует Сухова "Газета.ру".
Сегодня, 20:09
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№1 Написал: xray (Сегодня, 20:52) #
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На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 20.03.2017
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