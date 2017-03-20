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Саид Эзатолахи получил приглашение в сборную Ирана

Полузащитник "Анжи" Саид Эзатолахи вызван в расположение национальной сборной Ирана, информирует официальный сайт махачкалинцев.

23 марта Иран на выезде сыграет с Катаром в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

На сегодняшний день иранская сборная является лидером группы "А", в которую входят также Узбекистан, Южная Корея, Сирия и Китай.
Теги: Эзатолахи Сборная Ирана
Сегодня, 20:22
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