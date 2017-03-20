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Александр Глеб пропустит мартовские матчи сборной Беларуси

Полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Беларуси Александр Глеб сообщил, что пропустит ближайшие матчи национальной команды.

"В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам "Крыльев Советов" и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу", – цитирует Глеба "Прессбол".
Теги: Глеб Сборная Белоруссии
Сегодня, 21:45
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