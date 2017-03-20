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Вячеслав Колосков: допинг-пробы сборной России? Кому-то в очередной раз стало скучно
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию СМИ о том, что Международная федерация футбола потребовала допинг-пробы всей сборной России образца чемпионата мира — 2014.
"Мое отношение к этому — крайне спокойное. Во-первых, я был на чемпионате мира и прекрасно знаком с механизмом проведения подобных процедур. После каждой игры от каждой команды, участвующей в турнире, на проверку отправляются два футболиста. Причем проверяются их пробы не в российских лабораториях, а в лабораториях международных, имеющих аккредитацию ВАДА. В случае с нашей командой все прошло спокойно. Футболисты, отправленные на проверку, позже последовательно приняли участие во втором и третьем туре группового этапа, а позже — выступали за сборную в новом отборочном турнире. Так что можно спать спокойно.
Можно ли в данной ситуации говорить о попытке «расшатать почву» перед чемпионатом мира — 2018? Нужно понимать, что это стало, увы, общей тенденцией. В том или ином виде такого рода дезинформация всплывает с 2010 года. Воспринимать все это серьезно — себе дороже. Только в том случае, если появляется официальная информация от ФИФА, возбуждающего досье на футболистов и начинающего расследование, можно говорить о чем-то серьезном. А в данном случае очевидно — кому-то в очередной раз стало скучно", - цитирует Колоскова "Газета.ру".
"Мое отношение к этому — крайне спокойное. Во-первых, я был на чемпионате мира и прекрасно знаком с механизмом проведения подобных процедур. После каждой игры от каждой команды, участвующей в турнире, на проверку отправляются два футболиста. Причем проверяются их пробы не в российских лабораториях, а в лабораториях международных, имеющих аккредитацию ВАДА. В случае с нашей командой все прошло спокойно. Футболисты, отправленные на проверку, позже последовательно приняли участие во втором и третьем туре группового этапа, а позже — выступали за сборную в новом отборочном турнире. Так что можно спать спокойно.
Можно ли в данной ситуации говорить о попытке «расшатать почву» перед чемпионатом мира — 2018? Нужно понимать, что это стало, увы, общей тенденцией. В том или ином виде такого рода дезинформация всплывает с 2010 года. Воспринимать все это серьезно — себе дороже. Только в том случае, если появляется официальная информация от ФИФА, возбуждающего досье на футболистов и начинающего расследование, можно говорить о чем-то серьезном. А в данном случае очевидно — кому-то в очередной раз стало скучно", - цитирует Колоскова "Газета.ру".
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