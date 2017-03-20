Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018

Футбольные федерации Германии и России планируют провести серию общественных мероприятий для создания позитивного отношения к ЧМ-2018, сообщил глава неправительственной организации "Германо-российский форум" Маттиас Платцек.

"Мы также пытаемся при помощи российской и германской футбольных ассоциаций организовать совместный проект - встречи между городами под названием "В гостях у друзей" в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Чтобы не произошло такого, как когда-то в свое время в Сочи, когда к мероприятию заранее сложилось отрицательное отношение.

У нас пока все это на этапе планирования, в том числе сроки. Мы пока находимся на стадии переговоров с Немецким футбольным союзом.

Эта тема важна, если принять во внимание сложность нынешних отношений. В Германии футбол играет очень важную роль в передаче эмоций. И мы хотим использовать эту возможность, чтобы сыграть на сближение, а не на отчуждение.

Мы надеемся, что на игры с уровня, возможно, 1/8 финала будут ездить и политики. И это будет таким удобным, не вызывающим подозрений поводов для визитов", - цитирует Платцека ТАСС.
Вчера, 23:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.