Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Гостям ЧМ-2018 предложат посетить Троице-Сергиеву лавру

Гостям чемпионата мира 2018 года предложат посетить Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Мы подготовили туристические направления: тропа паломников в Воскресенске, Новоиерусалимский монастырь, а также Троице-Сергиева лавра. В маршрутах будет и Коломенский кремль. На всех объектах включено в программу благоустройство прилегающей территории", - цитирует Терюшкова ТАСС.
Сегодня, 16:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.