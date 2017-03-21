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Чемпионат мира с 48 командами может пройти в 4-5 странах

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что после увеличения числа участников чемпионата мира до 48 команд турнир смогут принять четыре-пять стран.

"Я думаю, что принять чемпионат мира смогут две-три европейские страны, не больше. В Африке никто не сможет принять турнир. Может быть, еще смогут Китай, США, но это все. 48 команд - это много, но будет интересно", - сказал Чеферин, которого цитирует АР.
Теги: Чеферин
Сегодня, 17:55
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:59) #
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А не проще тогда проводить ЧМ по круговой системе в течении 4 лет в нескольких лигах?
Регистрация: 20.03.2017
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