Чемпионат мира с 48 командами может пройти в 4-5 странах

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что после увеличения числа участников чемпионата мира до 48 команд турнир смогут принять четыре-пять стран.



"Я думаю, что принять чемпионат мира смогут две-три европейские страны, не больше. В Африке никто не сможет принять турнир. Может быть, еще смогут Китай, США, но это все. 48 команд - это много, но будет интересно", - сказал Чеферин, которого цитирует АР.