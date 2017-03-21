Торган Азар вызван на матч со сброной России вместо брата Эдена

Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Торган Азар вызван в сборную Бельгии на товарищеский матч с командой России.



"Эден Азар на данный момент выбыл. Его брат Торган присоединится к команде в ближайшее время", - цитирует главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса пресс-служба команды.