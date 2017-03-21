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Андрей Червиченко: без Дзюбы и Смолова у сборной России трагедия
Из-за травмы матчи со сборными Кот-д`Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта) пропустят два основных форварда российской команды. Федор Смолов и Артем Дзюба травмированы, поэтому Станиславу Черчесову предстоит деть ставку на ростовскую пару Дмитрий Полоз и Александра Бухаров, а также ан форварда "Рубина" Максима Канунникова. Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился своими опасениями на этот счет.
"Смолов и Дзюба — неплохая пара форвардов, которые могли бы угрожать воротам любого соперника. Один техничный, другой продавливает. Но без них двоих у нашей сборной трагедия. Кроме Дзюбы и Смолова у нас, наверное, и нет форвардов, которые могут стабильно забивать. А не раз в полгода, как Кокорин, каким-нибудь феерическим ударом забить мяч, а потом следующие полгода радоваться этому. Чтобы от матча к матчу нападающий хорошо играл — у нас таких просто нет! Бухаров только начинает восстанавливаться, может быть, Курбан Бердыев вернет его в то состояние, в котором он приносил чемпионский титул "Рубину" и переходил за огромную сумму в "Зенит". Вспомните, сколько Бухаров при всех других тренерах, кроме Бердыева, не был востребован и не мог прийти в себя. Сейчас шаг за шагом он все лучше играет, но, на мой взгляд, делать на него 100-процентную ставку немного опасно. Потому что непонятно, будет ли он в хорошей форме. Еще полгодика бы с ним Бердыев поработал, и тогда все будет в порядке. А по поводу Полоза, то он свои кондиции показал в Самаре, когда не попал в пустые ворота. Он, конечно, неплохо, но в футбольном плане — мандражист. В ответственный момент может трухануть немножко, выступает нестабильно — то в пустые не попадет, то сумасшедший мяч забьет из ничего. Конечно, Полоз получше будет Кокорина раза в полтора или два, но это примерно один и тот же уровень", - цитирует Червиченко "Спорту День за Днем".
"Смолов и Дзюба — неплохая пара форвардов, которые могли бы угрожать воротам любого соперника. Один техничный, другой продавливает. Но без них двоих у нашей сборной трагедия. Кроме Дзюбы и Смолова у нас, наверное, и нет форвардов, которые могут стабильно забивать. А не раз в полгода, как Кокорин, каким-нибудь феерическим ударом забить мяч, а потом следующие полгода радоваться этому. Чтобы от матча к матчу нападающий хорошо играл — у нас таких просто нет! Бухаров только начинает восстанавливаться, может быть, Курбан Бердыев вернет его в то состояние, в котором он приносил чемпионский титул "Рубину" и переходил за огромную сумму в "Зенит". Вспомните, сколько Бухаров при всех других тренерах, кроме Бердыева, не был востребован и не мог прийти в себя. Сейчас шаг за шагом он все лучше играет, но, на мой взгляд, делать на него 100-процентную ставку немного опасно. Потому что непонятно, будет ли он в хорошей форме. Еще полгодика бы с ним Бердыев поработал, и тогда все будет в порядке. А по поводу Полоза, то он свои кондиции показал в Самаре, когда не попал в пустые ворота. Он, конечно, неплохо, но в футбольном плане — мандражист. В ответственный момент может трухануть немножко, выступает нестабильно — то в пустые не попадет, то сумасшедший мяч забьет из ничего. Конечно, Полоз получше будет Кокорина раза в полтора или два, но это примерно один и тот же уровень", - цитирует Червиченко "Спорту День за Днем".
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