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Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко ставит себе цель попадание в национальную команду России на Кубок конфедераций 2017 года.

"Любой спортсмен ставит какие-то цели, я - не исключение. Хочу поехать на Кубок конфедераций. Так как сейчас меня не вызвали, то я сконцентрирован на выступлениях за "Динамо". Задача у нас - победить в Футбольной национальной лиге, а там будет видно. У нас хороший коллектив, все друг за друга переживают. Конечно, сложно выступай в составе сборной, но когда выходишь в национальной майке защищать честь страны, то отдаешься полностью", - цитирует Панченко ТАСС.
Теги: Панченко Динамо Сборная России
Вчера, 23:00
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№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи! И в сборной и Динамо пора возвращаться


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Lacan (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
«Динамо» М
fd65,
Не надо ля-ля! Скоро вас достанем, свинорылые! smile
Регистрация: 27.09.2011
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Из динамы ты только на кубок конфедераций среди ментов попасть можешь....
Регистрация: 3.12.2016
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