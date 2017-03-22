Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России







Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж с сегодняшней тренировки сборной России по футболу. В одном из эпизодов Игорь Акинфеев в шутку пропустил мяч между ног в маленькие ворота.Источник: