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Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России

Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж с сегодняшней тренировки сборной России по футболу. В одном из эпизодов Игорь Акинфеев в шутку пропустил мяч между ног в маленькие ворота.





Источник: www.rusfootball.info
Теги: Сборная России Акинфеев Rвидео
Сегодня, 14:07
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7
(0)
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
странно,что ещё до удара не завалился.. smile
Регистрация: 14.12.2011
№6 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Уже незнают как Игоря протролить 6ля, видно же что он спецом его пропускает, судя по расположению рук
Регистрация: 10.03.2012
№5 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
,будьте мужиками...хорош желтуху обсуждать...
Регистрация: 25.01.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (6)
online

дуплецо нараспашку smiley
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (4)

В Бразилии он тоже шутил?
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Dragon (Сегодня, 14:16) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ювентус»
даже если у него будут такие ворота на ЧМ 2018 все равно побьет все антирекорды joy
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:13) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ничего удивительного


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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