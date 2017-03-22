Иностранные болельщики в России отныне могут подвергаться аресту на 15 суток

Госдума единогласно приняла во втором чтении изменения исходного законопроекта 48959-7 по поводу ответственности за поведение болельщиков.Если раньше за хулиганство на спортивном мероприятии иностранцам предполагалась высылка, а лицам без гражданства — решение вопроса о необходимости их пребывания в стране, то теперь иностранцы, как и граждане РФ, могут получить административный арест сроком на 15 суток.Изменение исходного законопроекта приобрело актуальность в связи с проведением в России Кубка конфедераций–2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также с учётом событий на чемпионате Европы 2016 года во Франции.