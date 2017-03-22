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Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев не исключил, что после кулачных боев на Масленицу следующей "страшилкой" про российский чемпионат мира по футболу в иностранных СМИ станут самолеты, танки и ракеты.

Британская газета Daily Mirror во вторник проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.

"Наш национальный праздник Масленица стал средством борьбы со стороны британских СМИ. Хорошо, что не танки, самолеты или ракеты, хотя не исключаю такой истории. Кстати, лица наших ребят на тех фото нормальные, хоть и серьезные. Я более страшные фото пьяных людей на британском футболе видел, и, кстати, хулиган - слово английского происхождения.

Это продолжение истерии наших зарубежных товарищей по дискредитации имиджа, престижа российского спорта и всего хорошего, что мы с вами делаем. Все прекрасно понимают, что предстоящий чемпионат мира по масштабу даже больше Олимпиады. Многие футбольные державы не могут смириться с происходящим, нервно ерзают на стуле в надежде использовать хотя бы гипотетическую возможность доказать, почему у нас не должен проходить чемпионат", - цитирует Свищева ТАСС.
Сегодня, 19:27
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№1 Написал: D-link (Сегодня, 19:33) #
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И опять Ландсхроники отличились


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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