Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:12
Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит
20:09
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
МВД по Башкирии не получало официального распоряжения убрать решетки с фанатского сектора на стадионе в Уфе
19:27
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах (1)
18:25
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (3)
Валерий Непомнящий: у ЦСКА одно крыло атаки сильней другого - не хватает там Романа Еременко (3)
15:58
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (10)
"Терек" оштрафован за использование громкой связи, "Локомотив" - за сожжение атрибутики "Спартака" (10)
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (8)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (8)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (38)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (18)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (18)
Дмитрий Свищев: в следующий раз британские СМИ напишут в спорте о танках, самолетах и ракетах
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев не исключил, что после кулачных боев на Масленицу следующей "страшилкой" про российский чемпионат мира по футболу в иностранных СМИ станут самолеты, танки и ракеты.
Британская газета Daily Mirror во вторник проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.
"Наш национальный праздник Масленица стал средством борьбы со стороны британских СМИ. Хорошо, что не танки, самолеты или ракеты, хотя не исключаю такой истории. Кстати, лица наших ребят на тех фото нормальные, хоть и серьезные. Я более страшные фото пьяных людей на британском футболе видел, и, кстати, хулиган - слово английского происхождения.
Это продолжение истерии наших зарубежных товарищей по дискредитации имиджа, престижа российского спорта и всего хорошего, что мы с вами делаем. Все прекрасно понимают, что предстоящий чемпионат мира по масштабу даже больше Олимпиады. Многие футбольные державы не могут смириться с происходящим, нервно ерзают на стуле в надежде использовать хотя бы гипотетическую возможность доказать, почему у нас не должен проходить чемпионат", - цитирует Свищева ТАСС.
Британская газета Daily Mirror во вторник проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.
"Наш национальный праздник Масленица стал средством борьбы со стороны британских СМИ. Хорошо, что не танки, самолеты или ракеты, хотя не исключаю такой истории. Кстати, лица наших ребят на тех фото нормальные, хоть и серьезные. Я более страшные фото пьяных людей на британском футболе видел, и, кстати, хулиган - слово английского происхождения.
Это продолжение истерии наших зарубежных товарищей по дискредитации имиджа, престижа российского спорта и всего хорошего, что мы с вами делаем. Все прекрасно понимают, что предстоящий чемпионат мира по масштабу даже больше Олимпиады. Многие футбольные державы не могут смириться с происходящим, нервно ерзают на стуле в надежде использовать хотя бы гипотетическую возможность доказать, почему у нас не должен проходить чемпионат", - цитирует Свищева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.