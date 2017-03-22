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Давший интервью Daily Mirror фанат: против ЧМ-2018 ведется кампания

Екатеринбургский футбольный болельщик Алексей Маврин, чьи слова послужили основой для скандальной публикации издания Daily Mirror, прокомментировал отношение британских СМИ к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

"Может быть, британские СМИ просто завидуют нам? Понимают, что мундиаль не отобрать, так как это незаконно. Всем очевидно, что в России готовятся к празднику футбола — строят стадионы, создают условия, учат английский. Наверное, против России ведется какая-то кампания, но я не читаю англоязычные ресурсы, потому что мне это неинтересно»", — приводит слова Маврина RT.

Ранее Daily Mirror опубликовало фотографии кулачных боев на Масленицу в Измайловском парке, указав, что люди на снимках якобы оттачивают навыки для избиения британских болельщиков во время чемпионата мира — 2018.
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