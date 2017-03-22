Нападающий "Балтики" Абдул Сирима вызван в сборную Буркина-Фасо для подготовки к ближайшей выездной игре со сборной Марокко (24 марта).По этой причине 18-летний футболист не поможет своей команде в матче 28-го тура ФНЛ против "Спартака-2", который состоится 23 марта. Планируется, что в Калининград Сирима вернётся 28 марта.