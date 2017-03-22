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Нападающий "Балтики" Абдул Сирима вызван в сборную Буркина-Фасо

Нападающий "Балтики" Абдул Сирима вызван в сборную Буркина-Фасо для подготовки к ближайшей выездной игре со сборной Марокко (24 марта).

По этой причине 18-летний футболист не поможет своей команде в матче 28-го тура ФНЛ против "Спартака-2", который состоится 23 марта. Планируется, что в Калининград Сирима вернётся 28 марта.

ФК "Балтика"
Теги: Балтика
Сегодня, 21:43
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Значит жива ещё "БалдА!"!!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
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