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Строители повредили электропитание площадки стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Сторонняя строительная организация повредила электропитание площадки возводимого к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде, сообщает niann.ru.

Это произошло 21 марта из-за того, что организация не согласовала свои работы с сетевой компаний, поэтому повредила две кабельные линии напряжением 10 кВ, идущие от подстанции (ПС) 110/10/10 кВ "Стрелка" до распределительного пункта (РП) №119, питающего строительную площадку стадиона.

Для того, что бы ликвидировать последствия аварии, специалисты "Нижновэнерго" подключили три резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 600 кВа. Сейчас ремонтно-восстановительные работы завершены, электроснабжение осуществляется по стандартной схеме.

Напомним, что строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и "Стройтрансгаз" подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта - 16,756 млрд рублей.
Сегодня, 22:45
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