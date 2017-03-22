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Герой статьи Daily Mirror заявил, что его фразы были вырваны из контекста

Футбольный фанат Алексей Маврин, чьи слова о бесчинствах болельщиков из России привело издание Daily Mirror, заявил, что журналисты вырвали его речь из контекста.

"Все переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом. На самом деле я рассказывал, что стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы по футболу. И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал. Собственно, вот и вся история", — приводит слова Маврина RT.
Сегодня, 23:21
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№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 23:24) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
От куда же у нас столько дураков берется.
Регистрация: 15.06.2016
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