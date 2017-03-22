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Марк Вильмотс не прилетит на матч Кот-д`Ивуара против сборной России

Главный тренер сборной Кот-д`Ивуара Марк Вильмотс не прилетит в Россию на товарищеский матч своей команды против российской сборной, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

"Прибытие Вильмотса в Россию не ожидается", - сказал источник.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 23:26
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