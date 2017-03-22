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Всех задействованных на ЧМ-2018 специалистов в Екатеринбурге обучат иностранным языкам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу обучить иностранным языкам всех специалистов, задействованных во время проведения игр чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на департамент информационной политики губернатора по итогам совещания по подготовке к мировому первенству.

"По словам главы региона, подготовка к проведению матчей чемпионата мира в Екатеринбурге входит в финальную стадию: завершается основной комплекс строительных работ, многое сделано для модернизации транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры, а также для обеспечения безопасности участников и гостей турнира", - говорится в сообщении.

Как отметил Куйвашев, одной из важнейших задач остается подготовка сотрудников гостиниц, медицинских работников, полицейских, пожарных, спасателей и других.

"Им необходимо пройти обучение по нескольким направлениям, в их числе - тренинги по вопросам обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий, а также курсы иностранных языков. По итогам обучения специалисты должны быть проэкзаменованы", - добавили в департаменте.

В настоящее время уже разработаны типовые разговорники для тех, кто будет задействован во время турнира. Также предполагается, что всем группам специалистов будут помогать волонтеры со знанием английского и других языков.
Вчера, 23:38
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