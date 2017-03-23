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Нижегородское правительство выделит 75 млн рублей на ремонт стадиона "Локомотив"

Нижегородские власти в 2017 году выделят из областного бюджета около 75 млн рублей на ремонт стадиона "Локомотив" к ЧМ-2018.

Арена будет использоваться во время турнира как тренировочная площадка команд-участниц, сообщила на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области министр финансов региона Ольга Сулима.

"В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2017 году предусмотрены расходы из областного бюджета на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Локомотив" в размере 74,9 млн рублей", - цитирует Сулиму ТАСС.

По словам министра, правительство региона намерено выделить 143,6 млн рублей на размещение объектов инфраструктуры вокруг стадиона "Нижний Новгород" и 68 млн рублей на технологическое присоединение к электросетям объектов временной инфраструктуры. Комитет по бюджету и налогам Заксобрания региона одобрил соответствующую инициативу правительства, законопроект рекомендован к принятию на очередном заседании регионального парламента.
Сегодня, 17:12
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