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Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле

Сборные России и Кот-д`Ивуара пошли навстречу организаторам контрольной игры между командами и не стали проводить тренировки на поле стадиона "Краснодара" накануне матча, чтобы поберечь газон.

"Принимающая сторона обратилась к командам с просьбой отказаться от тренировок, чтобы поберечь газон, и они пошли навстречу", - сообщили ТАСС в РФС
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 17:24
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